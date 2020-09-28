Під потягом метро в Києві загинула людина

У Києві в понеділок увечері, 28 вересня, людина потрапила під потяг метро на "зеленій" гілці.

Як уточнила пресслужба "Київського метрополітену" у Facebook, випадок був летальним.

Через НП рух метрополітену на деякий час було обмежено. О 21:30 у компанії повідомили про відновлення звичного режиму курсування потягів.

Спершу пресслужба метрополітену повідомляла, що, попередньо, НП сталася з "зачепером". Незабаром цю інформацію видалили. Можливо, вона не знайшла підтвердження, однак деталей НП поки немає.

Особа загиблої людини встановлюється.

Як писав OBOZREVATEL, 11 вересня через дзвінок про "замінування" було закрито дві станції метро в Києві – "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого". Дані не підтвердилися.