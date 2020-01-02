У Києві під Офісом президента відкрили ковзанку: скільки коштує і коли можна відвідати

У Києві біля Офісу президента України, що на вулиці Банковій, відкрили нову ковзанку, відвідати яку можна безкоштовно.

Для того, щоб орендувати ковзани, гроші також не знадобляться. А ще відвідувачі можуть приходити зі своїми, про це написало видання Великий Київ (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

За словами журналістів, всі ковзани для оренди нові, але не заточені, тому слизькі на поворотах. В наявності є розміри від 27 до 45.

У Києві під Офісом президента відкрили ковзанку Скріншот

Біля ковзанки встановлена надувна юрта, всередині якої можна перевзутися, залишити речі і погрітися, але водночас локацій з їжею поруч немає. Також є два біотуалети. Курити на ковзанці і біля неї аборонено. За це можуть оштрафувати на 200 грн.

Ковзанка відкрита з 10:00 до 20:00, але відвідати її можна лише у відповідні сеанси, які тривають годину. Після кожного з них передбачається перерва у 30 хвилин на очистку льоду.

Журналісти відзначили, що в один час на ковзанці може перебувати до 40 осіб, а найбільший ажіотаж – після обіду.

Графік роботи ковзанки біля Офісу президента в Києві Великий Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще в середині грудня біля будівлі Офісу президента в Києві почали встановлювати ковзанку. А вже в кінці місяця під ОПУ, поруч з місцем, де розпочали спорудження катка, встановили надувний юрту.

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