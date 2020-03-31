У Києві під час карантину можуть відкрити перукарні: але є обмеження. Ексклюзив

У Києві під час карантину через поширення коронавірусу COVID-19 можуть відкрити перукарні, але не робитимуть це протягом, щонайменше, тижня.

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Журналісти OBOZREVATEL звернулись до представників Київської міської державної адміністрації щодо опублікованого на сайті КМДА розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (щоб переглянути документ, доскрольте до кінця сторінки).

"Перукарські послуги, які планувалось дозволити надавати із певними обмеженнями, наразі протягом, щонайменше, тижня надаватись не будуть. Робота із відвідувачами у інших сферах діяльності можлива виключно за наявності затверджених вимог щодо проведення дезінфекційних та протиепідемічних заходів", – відзначили у КМДА.

У Києві під час карантину можуть відкрити перукарні. Ілюстрація

Так, 25 березня на сайті КМДА з'явилося розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У документі, зокрема, йдеться про дозвіл на надання перукарських послуг під час карантину, але з певними обмеженнями.

"Не зупиняється робота суб'єктів господарювання, яка передбачає роботу з відвідувачами за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, затверджених розпорядженням Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації..." – відзначається у розпорядженні.

Розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА

Розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА

"Надання перукарських послуг, послуг з медичного та/або спортивного масажу – за умови знаходження у приміщення для надання цих послуг не більше одного відвідувача на 10 кв.м. за попереднім записом", – йдеться у документі.

Розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА

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