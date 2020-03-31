У Києві під час карантину можуть відкрити перукарні: але є обмеження. Ексклюзив

У Києві під час карантину через поширення коронавірусу COVID-19 можуть відкрити перукарні, але не робитимуть це протягом, щонайменше, тижня.
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Журналісти OBOZREVATEL звернулись до представників Київської міської державної адміністрації щодо опублікованого на сайті КМДА розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (щоб переглянути документ, доскрольте до кінця сторінки).
"Перукарські послуги, які планувалось дозволити надавати із певними обмеженнями, наразі протягом, щонайменше, тижня надаватись не будуть. Робота із відвідувачами у інших сферах діяльності можлива виключно за наявності затверджених вимог щодо проведення дезінфекційних та протиепідемічних заходів", – відзначили у КМДА.
У Києві під час карантину можуть відкрити перукарні. Ілюстрація
Так, 25 березня на сайті КМДА з'явилося розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У документі, зокрема, йдеться про дозвіл на надання перукарських послуг під час карантину, але з певними обмеженнями.
"Не зупиняється робота суб'єктів господарювання, яка передбачає роботу з відвідувачами за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, затверджених розпорядженням Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації..." – відзначається у розпорядженні.
Розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
КМДА
Розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
КМДА
"Надання перукарських послуг, послуг з медичного та/або спортивного масажу – за умови знаходження у приміщення для надання цих послуг не більше одного відвідувача на 10 кв.м. за попереднім записом", – йдеться у документі.
Розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
КМДА
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та загалом у всій країні ввели карантин через поширення COVID-19 у світі.
У Київській області 18 березня запровадили режим надзвичайної ситуації. Пізніше, 20 березня, Кабмін ухвалив рішення про оголошення надзвичайної ситуації й у Києві через поширення коронавірусу.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з 23 березня.
Про це в деталях розповів Кличко. Чиновник заявив, що місто має запровадити більш суворі обмеження.
У Києві та області станом на 10:00 вівторка, 31 березня, зафіксували вже 159 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці кількість випадків збільшилася до 107, в області – до 52 (два летальних).
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