Головна Новини
31 березня • оновлено в 15:27
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві під час карантину можуть відкрити перукарні: але є обмеження. Ексклюзив

2.8т
Читати матеріал російською

У Києві під час карантину через поширення коронавірусу COVID-19 можуть відкрити перукарні, але не робитимуть це протягом, щонайменше, тижня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Журналісти OBOZREVATEL звернулись до представників Київської міської державної адміністрації щодо опублікованого на сайті КМДА розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (щоб переглянути документ, доскрольте до кінця сторінки).

"Перукарські послуги, які планувалось дозволити надавати із певними обмеженнями, наразі протягом, щонайменше, тижня надаватись не будуть. Робота із відвідувачами у інших сферах діяльності можлива виключно за наявності затверджених вимог щодо проведення дезінфекційних та протиепідемічних заходів", – відзначили у КМДА.

У Києві під час карантину можуть відкрити перукарні. Ілюстрація

У Києві під час карантину можуть відкрити перукарні. Ілюстрація

Так, 25 березня на сайті КМДА з'явилося розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У документі, зокрема, йдеться про дозвіл на надання перукарських послуг під час карантину, але з певними обмеженнями.

"Не зупиняється робота суб'єктів господарювання, яка передбачає роботу з відвідувачами за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, затверджених розпорядженням Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації..." – відзначається у розпорядженні.

Розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

КМДА

Розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

КМДА

"Надання перукарських послуг, послуг з медичного та/або спортивного масажу – за умови знаходження у приміщення для надання цих послуг не більше одного відвідувача на 10 кв.м. за попереднім записом", – йдеться у документі.

Розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

КМДА

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА

    Підтверджені випадки: 549

    Вилікувалось: 8. Померло: 13

  • Коли в Україні настане пік коронавірусу : в МОЗ обнадіяли прогнозом

  • Український інфекціоніст розбив міф про те, що спека допоможе вбити коронавірус

  • У Франції заявили про препарат від коронавірусу, який вбиває хворобу за 6 днів

  • Коронавірус в Україні атакував молодь: епідеміолог назвала причину

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги