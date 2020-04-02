У Києві вже з 5 квітня розпочнуть процес відключення опалення у житлових будинках.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації на своїй сторінці у Facebook. За даними Укргідрометцентру, вже з наступного тижня середньодобова температура у столиці України становитиме вище +8 градусів.

Зважаючи на те, що на згортання системи централізованого опалення з протяжністю теплових мереж понад 2,7 км необхідно 2-3 дні, вимкнення почнуть уже з 5 квітня.

У Києві опалення почнуть відключати з 5 квітня. Ілюстрація

"Процес припинення теплопостачання ми розпочинаємо вже зараз, щоб відключення відбулося синхронно суттєвому потеплінню, яке очікуємо вже з вівторка, 7 квітня. Ми вкотре не чекаємо традиційного 15 квітня для завершення опалювального сезону, щоб кияни змогли максимально зекономити кошти", – відзначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Особливо враховуючи складний фінансовий стан в умовах жорсткого карантину та низки обмежень, що покликані вберегти містян від коронавірусної інфекції", – додав він.

Ще з 25 березня теплопостачання почали відключати у школах і садочках за їх заявками. Таке рішення зумовлене тимчасовим припиненням навчального процесу у Києві через карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 30 березня вже заявляв, що у Києві опалювальний сезон може закінчитися уже вкінці поточного тижня (тобто до 5 квітня).

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