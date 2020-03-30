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30 березня • оновлено в 16:08
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У Києві обсервовані українці втекли з готелю: з'явилося відео моменту

21.6т
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У мережі з'явилося відео втечі частини обсервованих через пандемію коронавірусу українців, які 30 березня прибули з Балі через Доху (Катар), з готелю "Козацький", що у центрі Києв.

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Його опублікували на сторінці "Київ оперативний" у Facebook. На відео видно цілу групу дорослих із дітьми (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Кажуть, що там "нелюдські умови" – дуже холодно та дуже коштовне харчування (1200 грн в день). Люди додають, що навіть готові сплатити штраф, який складає від 17 до 34 тис гривень, аби не жити в таких умовах", – йдеться у дописі.

У Києві обсервовані українці втекли з готелю

У Києві обсервовані українці втекли з готелю

До українців навіть приїхав міністр інфраструктури Владислав Криклій, який намагався домовитися із ними ж.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В аеропорт "Бориспіль" близько 02:20 30 березня прилетіли два літаки з громадянами України, яких зобов'язали відправитися на обсервацію.

  • Частину українських туристів, які 30 березня прибули двома рейсами з Балі через Доху (Катар), помістили на обсервацію в готель "Козацький" у самому центрі Києва.

  • Понад 100 українських туристів, які прилетіли з Балі, вирішили сидіти в літаку доти, доки топчиновники не дозволять їм вирушити додому. Примусової обсервації через пандемію коронавірусу пасажири не хотіли.

  • Частина українців, які 30 березня прилетіли до Києва і повинні були відправитися на обов'язкову обсервацію, втекла з автобуса після того як їх привезли до столичного готелю.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Их не в тот отель поселили. Надо было в лукьяновский поселить. От туда на збежиш.
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1
0
Волгоград Ец
Волгоград Ец
Сюрреалистичная трагикомедия.
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2
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Махно Володимир
Махно Володимир
бл-яять какие твapи безответственные! сажать на 5 лет! сyки тyпыe!
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