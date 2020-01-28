У Києві немає китайського коронавірусу – КМДА

У Києві станом на 28 січня не зафіксовано жодного випадку захворювання на китайський коронавірус 2019-nCoV.

Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на брифінгу. Він закликав містян не займатися самолікуванням та за найменших проявів хвороби звертатися до медиків (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На щастя, у Києві на сьогодні не зареєстровано жодного випадку захворювання на 2019-nCoV. Єдине, що хочу нагадати і запевнити в тому, що столиця повністю готова і організаційно, і технічно, і технологічно, щоб надати відповідь на будь-які виклики грипу і ГРВІ, до яких належить і коронавірус", – підкреслив Поворозник.

У Києві не виявили китайського коронавірусу. Ілюстрація

Він сказав, що різні види коронавірусів діагностують ще з 1979 року, і додав, що у Києві є кілька лабораторій з необхідними реагентами для проведення відповідних досліджень.

Довідка. Коронавірус 2019-nCoV – новий штам вірусу пневмонії, вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ще 27 січня у Києві підтвердили один випадок коронавірусу. На щастя, йшлося не про китайський коронавірус 2019-nCoV, який поступово охоплює різні країни світу та призводить до загибелі людей.

Кількість заражених новим коронавірусом 2019-nCoV за ніч з понеділка на вівторок, 28 січня, різко зросла до 4515 з 2744, загинули вже 106 осіб. Ще 60 виписані з лікарень.

Епізоди зараження були зареєстровані по всій Азії та Австралії, а також у США, Франції та Канаді. Крім того, Німеччина заявила про свій перший випадок захворювання.

А в Японії в одному з випадків людина заразилася, хоча не відвідувала Китай.

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