У Києві небо стало червоно-помаранчевим: неймовірні кадри

У Києві у четвер ввечері, 5 грудня, під час заходу сонця небо забарвилося у красиві помаранчеві відтінки.

OBOZREVATEL вдалося зробити неймовірні знімки та відео явища (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Небо близько 16:30-17:00 поступово набирало помаранчевих та червоних відтінків, а тоді і зовсім стало темним, поринувши в ніч.

У Києві небо стало червоно-помаранчевим

У Києві небо стало червоно-помаранчевим

Як повідомлявOBOZREVATEL, у мережі з'явилися яскраві знімки вечірнього Києва, який вабить багатьох фотографів своєю красою.

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