Головна Новини
5 грудня • оновлено в 18:01
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

У Києві небо стало червоно-помаранчевим: неймовірні кадри

1.2т
Читати матеріал російською

У Києві у четвер ввечері, 5 грудня, під час заходу сонця небо забарвилося у красиві помаранчеві відтінки.

OBOZREVATEL вдалося зробити неймовірні знімки та відео явища (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Небо близько 16:30-17:00 поступово набирало помаранчевих та червоних відтінків, а тоді і зовсім стало темним, поринувши в ніч.

У Києві небо стало червоно-помаранчевим

У Києві небо стало червоно-помаранчевим

Новини
Київ огорнув казковий туман: чарівні фото
У Києві небо стало червоно-помаранчевим

У Києві небо стало червоно-помаранчевим

Як повідомлявOBOZREVATEL, у мережі з'явилися яскраві знімки вечірнього Києва, який вабить багатьох фотографів своєю красою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Обычно это к морозу или к концу газа ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги