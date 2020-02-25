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25 лютого • оновлено в 11:51
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У Києві на всіх станціях метро з'являться дефібрилятори

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У 2020 році на усіх 52 станціях метро у Києві з'являться дефібрилятори.

Спершу планувалося встановити пристрої запуску серця лише на 20 станціях. Про це повідомила пресслужба Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на своїй сторінці у Facebook.

"Проте, зважаючи на важливість проєкту, сьогодні кількість станцій зросла до 52 завдяки Департаменту охорони здоров'я міста Києва. Проєкт розпорядження знаходиться на погодженні у структурних підрозділах КМДА. Тобто на всіх 52 станціях будуть встановлені дефібрілятори", – йдеться у дописі.

У Києві на всіх станціях метро з'являться дефібрилятори

У Києві на всіх станціях метро з'являться дефібрилятори

Пресслужба відзначила, що правильна перша медична допомога може врятувати людині життя, тому у КМДА хочуть зробити метро безпечним і підвищити шанси на виживання для кожного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Черкащині медики запустили серце чоловіку, який перебував у стані клінічної смерті.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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