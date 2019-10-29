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29 жовтня • оновлено в 12:38
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У Києві на півтора року обмежать вхід на одну з центральних станцій метро

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У Києві з середи, 30 жовтня, щоранку в робочі дні з 08:10 до 09:20 закриватимуть вхід на станцію метро "Золоті ворота".

Про це повідомили на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook. Справа в тому, що на станції розпочнуть почерговий ремонт шести ескалаторів.

Проведення робіт триватиме до 9 лютого 2021 року і потребуватиме змін у графіку роботи метро.

У Києві на півтора року обмежать вхід на станцію метро "Золоті ворота"

У Києві на півтора року обмежать вхід на станцію метро "Золоті ворота"

Проте у цей же час два робочі ескалатори нахилу (один в ремонті) підніматимуть пасажирів до виходу. В інші періоди станція працюватиме у звичайному режимі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві перенесли повномасштабне впровадження єдиного електронного квитка, яке було заплановано на 1 листопада. До цієї дати збиралися повністю вивести з обігу жетони та паперові квитки в наземному транспорті, однак це затягнеться ще на кілька місяців.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Київський метрополітен метро
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