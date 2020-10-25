У Києві на одній з дільниць викликали поліцію через зрив голосування

Політичний експерт аналітичного центру DemocracyHouse Анатолій Октисюк повідомив про порушення на своїй виборчій дільниці на Софійській Борщагівці у Києві, оскільки вона не відкрилася вчасно.

Крім того, не було частини бюлетенів та багатьох членів дільничної виборчої комісії, написав він у своєму Facebook. Октисюк зазначив, що не зміг проголосувати та викликав поліцію у зв'язку із саботажем виборчого процесу.

"Черги великі, чимало громадян хоче проголосувати зранку. Але люди розвертаються та йдуть геть", – наголосив політексперт.

Також він повідомив про порушення, пов'язане з опитуванням, ініційованим президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, урну, що стояла біля виходу ніхто не контролював.

"На виході з дільниці "безгосподарська" урна від Зеленського: не опломбована, без відповідного брендингу; і головне – без волонтерів і бюлетенів. Провал повний і сором для тих, хто цей ідіотизм придумав і не зміг організувати", – обурився Октисюк.

Політичний експерт висловив упевненість, що після виборів ситуація в країні стане ще гіршою.

Як повідомляв OBOZREVATEL: