У Києві на місяць закрили фунікулер: у чому причина

У Києві на місяць закрили фунікулер. Сьогодні

У Києві фунікулер закрили на ремонт із 20 липня і аж до 21 серпня.

Як повідомило видання "Сьогодні", на вході повісили відповідні оголошення. Самі ж жителі столиці обурилися закриттям фунікулера (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Дивно, чому фунікулер не ремонтували, коли був жорсткий карантин, а саме тепер, коли людям потрібно доїхати на роботу", – зазначив один із них.

Водночас робітники запевнили, що ремонт плановий і його проводять щороку в цей час.

У Києві на місяць закрили фунікулер Сьогодні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на проспекті Степана Бандери (Оболонський район) частково обмежать рух із 00:00 1 серпня до 23 серпня.