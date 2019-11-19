У Оболонському районі Києва на місці книжкового та речового ринків Петрівка може з’явитися однойменний ТРЦ.

Відповідний дозвіл видав Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації своїм наказом від 3.10.2019 року № 1248, повідомляє видання "НВ".

Документ дає можливість спорудити будівлю не вище дев’яти поверхів на вулиці Вербова, 21, 23. Площа передбаченої для будівництва земельної ділянки – 0,9899 га.

У Києві на місці відомого ринку побудують ТРЦ

Редакція "КиевVласть" отримала доступ до відповідного документа, який посадовці передали на запит ЗМІ 7 листопада.

Документ щодо ТРЦ на місці ринку Петрівка КиевVласть

Документ щодо ТРЦ на місці ринку Петрівка КиевVласть

Документ щодо ТРЦ на місці ринку Петрівка КиевVласть

Документ щодо ТРЦ на місці ринку Петрівка КиевVласть

Документ щодо ТРЦ на місці ринку Петрівка КиевVласть

Документ щодо ТРЦ на місці ринку Петрівка КиевVласть

Документ щодо ТРЦ на місці ринку Петрівка КиевVласть

Документ щодо ТРЦ на місці ринку Петрівка КиевVласть

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Деснянському районі Києва 11 вересня спалахнула потужна пожежа на ринку "Юність".

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