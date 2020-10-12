У Києві на боротьбу з COVID-19 виділили 30 млн та готують 11 тисяч ліжок

У Києві з бюджету виділили 30 млн гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків, які борються з коронавірусом.

Про це на брифінгу в понеділок, 12 жовтня, сказав глава столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що закупівля таких засобів дозволить зменшити поширення захворюваності серед медичних медпрацівників.

"За виділені кошти для медустанов закуплять костюми біологічного захисту, бахіли, ізоляційні одноразові медичні халати, маски, медичні рукавички і захисні щитки", – пояснив мер столиці.

Кличко нагадав, що в кінці березня місто виділило понад 260 млн гривень з резервного фонду бюджету Києва на заходи з протидії поширенню COVID-19.

"Я і звернувся до прем'єра і міністра охорони здоров'я виконати обіцянки і надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у Києві. Зокрема, в установах Національної академії медичних наук, МОЗ та відомчих медичних закладах. У них є понад 11 тисяч ліжкомісць", – підкреслив мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL , у Києві за минулу добу, 11 жовтня, на коронавірус захворіли 196 киян.