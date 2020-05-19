У Києві медики психлікарні вийшли на мітинг під дощем: чого вимагали. Фото і відео

Працівники Київської міської психіатричної лікарні №1 імені І.П. Павлова 19 травня вийшли на мирне зібрання під назвою "Стоп знищенню психіатрії".

Мітинг вони влаштували на вулиці Олени Теліги, прямісінько під дощем. Відповідні фото та відео з'явились на сторінках Dtp.kiev.ua, "Київ оперативний", самої лікарні та медиків у Facebook, також про це повідомила низка ЗМІ (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У Києві медики психлікарні вийшли на мітинг під дощем Букви

Як написали Букви, за словами працівників закладу, Національна служба здоров'я недостатньо фінансує закупівлю ліків, харчування, забезпечення побутових умов. Зазначається, що також медики були обурені розмірами заробітної плати.

У Києві медики психлікарні вийшли на мітинг під дощем

У Києві медики психлікарні вийшли на мітинг під дощем

У Києві медики психлікарні вийшли на мітинг під дощем

У ТСН додали, що мітингувальники вимагали переглянути тарифи, які за кожного пацієнта їм нарахувала Національна служба здоров'я. Йдеться про новий тип фінансування під час другої хвилі медреформи, яка мала повноцінно розпочатись із 1 квітня за принципом "Гроші йдуть за пацієнтом".

У Києві медики психлікарні вийшли на мітинг під дощем

У Києві медики психлікарні вийшли на мітинг під дощем

У Києві медики психлікарні вийшли на мітинг під дощем

Як зазначили журналісти, на одного хворого психіатричного профілю держава повинна виділяти лікарням 7400 грн, проте медики вважають цю суму занадто малою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві під будівлею Міністерства охорони здоров'я України 5 травня люди вийшли на мітинг із вимогою забезпечення належного лікування орфанних (рідкісних) хвороб у громадян.

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