У Києві жінка з двома синами 3 і 7 років опинилася в лікарні після вживання сосисок.

Випадок стався в Бортничах Дарницького району, повідомило джерело OBOZREVATEL. Як стало відомо, постраждала придбала продукцію в одному з супермаркетів на проспекті Петра Григоренка.

Ввечері у матері та її дітей різко погіршилося самопочуття: з'явився гострий біль у животі і блювота. Постраждалі в результаті були госпіталізовані в інфекційні лікарні з гострою кишковою інфекцією.

Постраждалих госпіталізували

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2-річна дитина померла під час проведення гастроскопії, батьки звинуватили в трагедії медиків.

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