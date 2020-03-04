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4 березня • оновлено в 21:22
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У Києві мати з дітьми отруїлася сосисками: постраждалих госпіталізували

3.4т
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У Києві жінка з двома синами 3 і 7 років опинилася в лікарні після вживання сосисок.

Випадок стався в Бортничах Дарницького району, повідомило джерело OBOZREVATEL. Як стало відомо, постраждала придбала продукцію в одному з супермаркетів на проспекті Петра Григоренка.

Ввечері у матері та її дітей різко погіршилося самопочуття: з'явився гострий біль у животі і блювота. Постраждалі в результаті були госпіталізовані в інфекційні лікарні з гострою кишковою інфекцією.

Постраждалих госпіталізували

Постраждалих госпіталізували

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 2-річна дитина померла під час проведення гастроскопії, батьки звинуватили в трагедії медиків.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Ексклюзив Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
діти отруїлися діти
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Укропродукты самые "качественные" продукты.
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