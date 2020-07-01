У Києві майже вдвічі зросла кількість нових заражених: свіжі дані щодо COVID-19

У Києві за минулу добу, 30 червня, зросла кількість нових випадків зараження на COVID-19. 101 осіб проти 57 днем раніше.

Про це на брифінгу в середу, 1 липня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Всього в Києві 5138 офіційно зафіксованих випадків зараження.

Також за минулу добу одужали 35 пацієнтів (всього 1598). Жодного летального випадку зареєстровано не було, всього за час епідемії померло – 108 осіб.

COVID-19 в Києві

Всього за добу захворіли:

46 жінок віком від 19 до 83 років

48 чоловіків віком від 18 до 83 років

3 дівчинки, яким 1, 6 та 14 років та 4 хлопчики, від 1 місяця до 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському і Дніпровському районах – по 15. У Дарницькому – 14. Та в Деснянському районі – 11 випадків.

Нагадаємо, що станом на ранок середи, 1 липня, в Україні офіційно підтверджено 44 998 випадків COVID-19. З них 664 були виявлені за минулу добу, що на 42 нижче, ніж за день до цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ повідомив, що пандемія коронавируса продовжує поширюватися і вбивати сотні тисяч людей по світу.