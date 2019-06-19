У Києві критично забруднилося повітря: названо найнебезпечніші райони

В окремих районах Києва 18 і 19 червня рівень забруднення повітря перевищив норму у шість разів.
Йдеться про речовину дікосид азоту — отруйний газ, який може викликати подразнення слизових і навіть набряк легенів. У ДСНС у Києві попередили, що особливо сильні забруднення сконцентровані в районі Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ.
"Такі метеорологічні умови (спекотна погода, поле підвищеного тиску, слабкий вітер в приземному шарі, нічні приземні інверсії) і рівень забруднення (тенденція до зростанням) протримаються до 24 червня", — повідомили рятувальники.
Ілюстрація
ДСНС у Києві
Таке сильне забруднення повітря пояснюється вкрай спекотною погодою і фактичною відсутністю вітру та опадів. Дощі у столиці пройшли тільки у декількох районах, тоді як в основній частині міста — посуха.
Оболонський проспект
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Бессарабська площа
Google-карти
Деміївська площа
Google-карти
Як писав OBOZREVATEL, з 8 червня жителів Києва попередили про критичний рівень забруднення повітря у деяких районах столиці. Така ситуація склалася через сильну спеку у місті.
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