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У Києві критично забруднилося повітря: названо найнебезпечніші райони

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В окремих районах Києва 18 і 19 червня рівень забруднення повітря перевищив норму у шість разів.

Йдеться про речовину дікосид азоту — отруйний газ, який може викликати подразнення слизових і навіть набряк легенів. У ДСНС у Києві попередили, що особливо сильні забруднення сконцентровані в районі Оболонського проспекту, Бессарабської та Деміївської площ.

"Такі метеорологічні умови (спекотна погода, поле підвищеного тиску, слабкий вітер в приземному шарі, нічні приземні інверсії) і рівень забруднення (тенденція до зростанням) протримаються до 24 червня", — повідомили рятувальники.

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Ілюстрація

Ілюстрація

ДСНС у Києві

Таке сильне забруднення повітря пояснюється вкрай спекотною погодою і фактичною відсутністю вітру та опадів. Дощі у столиці пройшли тільки у декількох районах, тоді як в основній частині міста — посуха.

Оболонський проспект

Оболонський проспект

Google-карти

Бессарабська площа

Бессарабська площа

Google-карти

Деміївська площа

Деміївська площа

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, з 8 червня жителів Києва попередили про критичний рівень забруднення повітря у деяких районах столиці. Така ситуація склалася через сильну спеку у місті.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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