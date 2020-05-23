У Києві коронавірусом захворіли ще 47 осіб: названо найнебезпечніший район

У Києві за минулу добу коронавірусом (COVID-19) заразилися 47 осіб, серед них – 14 медиків. Найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі – 10 хворих.

Всього у столиці – 2569 підтверджених випадків захворювання, повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

COVID-19 у Києві

Захворіли:

29 жінок віком від 18 до 63 років

16 чоловіків віком від 32 до 74 років

2 хлопчики, яким 7 та 14 рокiв

Одужали за добу 13 людей. Усього коронавірус подолали 351 мешканець столиці. До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 23 травня, в Україні офіційно підтверджено 20 580 випадків COVID-19.

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