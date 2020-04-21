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21 квітня • оновлено в 12:41
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У Києві коронавірус вдарив по дітях та молоді: Кличко озвучив свіжу статистику

7.3т
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У Києві серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус COVID-19, 15 жінок віком від 25 до 67 років, 25 чоловіків віком від 18 до 72 років, а також двоє дітей: 5-річний хлопчик та 7-річна дівчинка.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 21 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 42 особи. З них – чотири медики. За добу, що минула, в столиці, на жаль, ще два летальних випадки. Загалом у Києві вже 892 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", – підкреслив він.

У Києві коронавірус вдарив по дітям та молоді. Ілюстрація

У Києві коронавірус вдарив по дітям та молоді. Ілюстрація

"Захворіли: 15 жінок віком від 25 до 67 років та дівчинка семи років, 25 чоловіків віком від 18 до 72 років, а також хлопчик, якому п'ять років. До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків", – додав Кличко.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Telegram/Віталій Кличко

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві

Telegram/Віталій Кличко

Як повідомлявOBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 21 квітня зафіксували 1248 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці їхня кількість зросла до 892, а на території області – до 356.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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