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/Життя столиці

У Києві на дитину впала коняка: що відомо

1.4тЧитати матеріал російською

У Києві на 13-річну дівчинку впала коняка. Дитина отримала важкі травми.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, випадок трапився на проспекті Академіка Глушкова в Голосіївському районі.

В результаті події дівчинка отримала перелом кількох ребер. Прибулі лікарі "швидкої" на місці надали постраждалій медичну допомогу, після чого доправили її до дитячої спеціалізованої лікарні.

Обставини події на даний момент невідомі.

Випадок стався на проспекті Академіка Глушкова

Випадок стався на проспекті Академіка Глушкова

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній із шкіл Києва дві учениці отруїлися психотропами під час уроків. Першу допомогу постраждалим надали в шкільному медпункті, після чого обидві були госпіталізовані.

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Теми
ЕксклюзивНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
діти
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