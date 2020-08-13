У Києві кількість заражених коронавірусом перейшла позначку у 10 тисяч.

Кількість заражених коронавірусом у Києві станом на 13 серпня сягнула 10 002 осіб.

Про це написав мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Telegram. За його словами, наразі від кожного залежить, наскільки стрімко розповсюджуватиметься вірус.

"У 133 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу. Двоє людей померли. За весь період коронавірус забрав життя 149 киян. На сьогодні в столиці вже 10 002 підтверджених випадки захворювання на COVID-19", – підкреслив Кличко.

За його словами, серед осіб, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 73 жінки віком від 18 до 72 років, 53 чоловіка віком від 21 до 75 рокiв, а також п'ять дівчаток від одного до 14 років, два хлопчики трьох і 14 років. Зокрема, мова і про шістьох медиків. До лікарень столиці госпіталізували 22 пацієнтів.

Кличко додав, що найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 38, у Солом’янському – 19, у Деснянському – 16.

Згідно зі статистикою, опублікованою мером, у столиці від коронавірусу одужали вже 3278 жителів.

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