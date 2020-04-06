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6 квітня • оновлено в 13:02
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У Києві кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 250: четверо осіб померли

3.7т
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У Києві станом на 12:00 6 квітня кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 сягнула 267, 12 осіб вилікувалося, четверо – померли.

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За добу COVID-19 виявили у 22 мешканців міста. Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На сьогодні у столиці вже 267 підтверджених випадків COVID-19. Захворіли ще п'ять жінок віком від 29 до 71 року, 16 чоловіків віком від 24 до 82 років, зокрема двоє медиків. Також захворів 8-річний хлопчик. Чотири випадки COVID-19 у Києво-Печерській лаврі", – наголосив він.

У Києві кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 250. Ілюстрація

У Києві кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 250. Ілюстрація

За словами Кличка, дев'ятьох осіб госпіталізували, ще 13 залишилися вдома, у самоізоляції, під наглядом лікарів. Експрестестами було протестовано майже 2600 киян, за допомогою лабораторного дослідження перевірено 2124 зразки, "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу COVID-19 ще 97 зразків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області станом на 9:00 понеділка, 6 квітня, кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 зросла до 91.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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