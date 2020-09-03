У Києві за минулу добу, 2 вересня, на COVID-19 захворіли 280 осіб, з яких 26 – діти. Всього у столиці коронавірус виявили в 14 158 осіб.

Крім того, за добу від коронавірусу померли чотири пацієнти, а одужали – 103, повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

За добу захворіли:

142 жінки віком від 18 до 87 років;

112 чоловіків віком від 18 до 81 року;

17 дівчаток від восьми місяців до 17 років і дев'ять хлопчиків від двох до 12 років.

Також до лікарень столиці потрапили 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 73, у Солом'янському – 35 та в Деснянському – 34 випадки.

У Києві діти масово захворіли на COVID-19: свіжа статистика

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві за добу вдвічі зросла кількість хворих на COVID-19.

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