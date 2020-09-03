У Києві чоловік влаштував скандал у відділенні "Нової пошти" через захисну маску. Відео

В одному з київських відділень "Нової пошти" чоловік, який прийшов отримувати відправлення, влаштував скандал через маску.

Відео інциденту, зняте очевидцем, виклав Telegram-канал KIEVMAP. Співробітниці відділення попросили відвідувача надіти маску, коли підійшла його черга (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Незважаючи на те, що в чоловіка був захисний засіб, він не захотів надіти його на обличчя. Розмовляючи на підвищених тонах, відвідувач чіпляв маску на голову, натягував її трохи нижче пояса і кричав: "Вам треба, щоб я надів маску – ось я надів. Що не так?!"

У відділенні стояла черга, але ніхто не зробив зауваження порушнику спокою.

"Жоден чоловік не зробив нічого, щоб захистити бідних дівчат", – написала авторка відео.

Жінка повідомила, що сама пригрозила чоловікові викликом поліції й почала на нього кричати.

"Якщо чесно, в кінці у мене було відчуття, що він мене вдарить. Але ніхто нічого йому не міг сказати", – зізналася жінка.

Зрештою, нервового відвідувача співробітниці відділення обслужили, а авторці відео подякували за підтримку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пасажир поїзда №76 до Києва влаштував скандал через необхідність надіти маску. Чоловік стверджував, що вимога надіти маску порушує його особисту свободу і права.

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