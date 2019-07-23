У Києві через ремонт перекриють 4 шляхопроводи: названа дата

У Києві з 27 липня частково перекриють чотири шляхопроводи для проведення ремонтних робіт. Точні терміни їхнього виконання невідомі.

Йдеться про мости на перетині вул. Богатирської з просп. Оболонським та просп. Бандери. Насамперед ремонтуватимуть шляхопроводи у напрямку до Північного мосту, повідомили на сторінці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

"Із 27 липня двосторонній рух буде організовано однією стороною (на шляхопроводах у напрямку виїзду з міста)", – уточнили в департаменті.

Схема руху Facebook Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Перші відремонтовані конструкції планують відкрити до кінця 2019 року, з весни 2020 почнуть роботи на сусідній стороні.

Як писав OBOZREVATEL, у червні в Києві на проспекті Космонавта Комарова через капітальний ремонт шляхопроводу частково обмежили рух авто і швидкісних трамваїв під №1.

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