Головна Новини
Мова Язык
Lady City

/ Життя столиці

У Києві через ремонт перекриють 4 шляхопроводи: названа дата

1.2т Читати матеріал російською

У Києві з 27 липня частково перекриють чотири шляхопроводи для проведення ремонтних робіт. Точні терміни їхнього виконання невідомі.

Йдеться про мости на перетині вул. Богатирської з просп. Оболонським та просп. Бандери. Насамперед ремонтуватимуть шляхопроводи у напрямку до Північного мосту, повідомили на сторінці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

"Із 27 липня двосторонній рух буде організовано однією стороною (на шляхопроводах у напрямку виїзду з міста)", – уточнили в департаменті.

Новини
У Дніпрі раптово перекрили одну з центральних вулиць: в чому причина
Схема руху

Схема руху

Facebook Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Перші відремонтовані конструкції планують відкрити до кінця 2019 року, з весни 2020 почнуть роботи на сусідній стороні.

Як писав OBOZREVATEL, у червні в Києві на проспекті Космонавта Комарова через капітальний ремонт шляхопроводу частково обмежили рух авто і швидкісних трамваїв під №1.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel