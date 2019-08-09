У Києві через грозу та вітер оголосили штормове попередження

У Києві до кінця 9 серпня оголошено штормове попередження через грозу. Вона, за прогнозом синоптиків, буде вирувати з 18 години.

Швидкість вітру сягатиме 15-24 метрів в секунду, повідомили на сайті Укргідрометцентру. Температура повітря при цьому складе близько +24.

Також негода торкнеться інших областей, сухо буде тільки в Криму, на заході та сході.

Штормове попередження Укргідрометцентр

10 серпня опади не прогнозуються, буде без дощу, хмарно, повітря прогріється до +26 градусів. У неділю також буде без дощу і на градус тепліше.

Як писав OBOZREVATEL, в четвер, 8 серпня, Києвом пронісся потужний ураган зі шквальним вітром і дощем. Вітром звалило велику кількість дерев, в результаті чого були травмовані люди, розбиті машини та пошкоджені лінії громадського транспорту.

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