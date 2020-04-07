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7 квітня • оновлено в 10:57
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У Києві буде тепла та сонячна погода: з'явився прогноз на тиждень

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У Києві з вівторка, 7 квітня, до п'ятниці, 10 квітня, буде тепла і по-справжньому весняна погода. Здебільшого буде сухо, сонячно, лише в останній робочий день тижня піде невеликий дощ.

Відповідний прогноз з'явився на сайті Укргідрометцентру. Сильний вітер також не передбачається.

Так, у вівторок, 7 квітня, буде сухо та хмарно. Вночі очікується +1...+3 градуси, а вдень температура підійметься до +14...+16.

У Києві буде тепла та сонячна погода. Ілюстрація

У Києві буде тепла та сонячна погода. Ілюстрація

А от 8 квітня буде сонячно. Нічна температура буде у межах +3...+5, а денна – близько +17...+19. У наступний день, 9 квітня, погода буде аналогічною.

Уже в п'ятницю, 10 квітня, піде невеликий дощ. Вночі очікується +6...+8 градусів, а в день температура підійметься до +13...+15.

Прогноз погоди у Києві

Прогноз погоди у Києві

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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