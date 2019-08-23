У Києві авто будуть зважувати просто під час руху: кого це торкнеться

На під'їзді до Києва до 30 серпня встановлять два майданчики для зважування автомобілів під час їх руху. Пілотний проект WIN почнуть впроваджувати з 26 серпня.

За допомогою цієї технології підвищиться безпека на дорогах повідомили на сторінці Укравтодор в Facebook. Головною метою є контроль ваги вантажних авто.

Монтаж таких платформ почнеться ввечері 26 серпня на дорозі М-06 Київ-Чоп у напрямку руху з Києва до Житомира біля села Капітанівка і смт Калинівка.

У Києві будуть зважувати авто під час руху Facebook Укравтодор

Всього в Україні встановлять шість таких комплексів на автошляхах М-03, М-01, М-05, М-07.

Як писав OBOZREVATEL, в спекотні період року в Києві вимушено обмежують в'їзд великогабаритного транспорту, оскільки через нього руйнуються дороги.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся