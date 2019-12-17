У хід пішли газ і каміння: на мітингу під Радою трапилася масова бійка. Фото і відео

Під Верховною Радою України 17 грудня трапилися бійки через мітинги проти відкриття ринку землі. Протестувальники почали кидатися камінням, а правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, у протестувальників у руках помітили палиці і списи, одного з поліцейських облили зеленкою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сутички під парламентом

Сутички під парламентом

Сутички під парламентом

Через деякий час ситуація стабілізувалася, і поліція почала обхід мітингу для контролю ситуації. Як передає Telegram-канал Klymenko Time, під Радою почали встановлювати намети представники "Нацкорпусу".

За даними МВС, в центр Києва відправили посилені наряди силовиків. Також частково обмежили рух транспорту, оскільки в мітингах задіяна велика кількість транспорту та сценічного обладнання.

Сутички під парламентом

Сутички під парламентом

Сутички під парламентом

Кореспондент з місця подій розповів, що до поліції прийшла лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Також на місці подій помітили очільника "Нацкорпусу" Андрія Білецького. У натовпі чути скандування "Зелю геть!".

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Зіткнення під Радою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в центрі Києва 17 грудня почалися масові мітинги під Верховною Радою України.

На них вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі та противники нового Трудового кодексу.

Власники "євроблях" запалили фаєри і почали вимагати у влади спростити процедури і ціну на розмитнення ввезених в Україну автомобілів.

А противники земельної реформи висунули уряду три ключових умови: продовжити мораторій на продаж землі, провести всеукраїнський референдум з цього питання, а також забезпечити викуп паїв державою за ринковою ціною для тих, хто хоче продати свою землю.

В акціях взяли участь аграрії, представники профспілок, патріотичних політичних сил, волонтери, ветерани і пересічні громадяни.

Також під парламент вийшли противники критики законопроєкту №0931, який передбачає приведення до європейських стандартів законодавства у сфері протидії дискримінації.

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