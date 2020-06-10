У двох дитсадках Києва виявили коронавірус

У Києві через епідемію COVID-19 один дитсадок закрили на карантин, а ще два – не відкрили через спалах захворювання на коронавірус серед персоналу.

Про це на брифінгу в середу, 10 червня, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Водночас у Києві відкрилися 500 садків, куди ходять більше ніж 19,5 тисячі дітей.

COVID-19 у дитсадку в Києві

"У садку № 686 у Солом’янському районі виявили помічницю вихователя (няню) однієї з груп садка, що контактувала з хворим на коронавірус. Тест у працівниці садка – негативний. Але її відправили на самоізоляцію. Іншим співробітникам садка та дітям (за згодою батьків) теж зроблять тести на коронавірус. Садок місто закрило на карантин", – розповів Кличко.

Ще дві установи в Шевченківському районі не відкрилися через виявлення COVID-19.

"У результаті перевірки персоналу в одному із садочків виявили 14 інфікованих працівників. У другому – одного. Ці садки не працювали і поки працювати не будуть!" – додав мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 10 червня COVID-19 в Києві підтвердили у 3580 осіб. Із них у 57 хворобу виявили за минулу добу.

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