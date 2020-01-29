У Чорнобильській зоні помітили рідкісних тварин: вражаючі фото та відео

У Чорнобильській зоні відчуження помітили могутніх лосів та рідкісних коней Пржевальського.

Перші тварини потрапили на фото, а от других зняли на відео. Кадри опублікувала пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Нічого незвичайного. Типова ситуація в Чорнобильському заповіднику – коні Пржевальського йдуть своєю дорогою", – йдеться у дописі із відео.

У Чорнобильській зоні помітили могутніх лосів Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У іншому повідомленні йшлося про те, що лосі прогулювались заповідником.

У Чорнобильській зоні помітили могутніх лосів Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території навколо Чорнобильської атомної електростанції почали мешкати рідкісні види тварин, які в інших куточках планети практично вимерли через людей.

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