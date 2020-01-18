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18 січня • оновлено в 07:25
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У чому мати народила: в центрі Києва влаштували голий забіг. Фото 18+

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У п'ятницю, 17 січня, в центрі Києва голі чоловіки влаштували забіг "в чому мати народила".

Підтверджуюче фото розмістив у Facebook журналіст Анатолій Яворський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У кадр потрапили 5 чоловіків, які стрімголов пронеслися підземним переходом. За словами киян, подібні акції проводять регулярно кілька разів на рік.

Новини
У Києві на вулиці знайшли голого неадеквата: відео 18+
У чому мати народила: в центрі Києва влаштували голий забіг. Фото 18+

Facebook Анатолія Яворського

Автор поста також продемонстрував хід акції, показавши відео від 27 грудня. За його словами, цього разу все виглядало точно так само.

У центрі Києва влаштували голий забіг

У центрі Києва влаштували голий забіг

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували відео з оголеним кур'єром однієї з відомих компаній з доставки їжі, який приніс замовлення в аудиторію Київського політехнічного інституту.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Укроиньзьгэ мир и папуасы!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Фанаты украинского мира.
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скоро Перемога
скоро Перемога
Я уже думал, что Залищук своё обещание выполнила. :))
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