У чому мати народила: в центрі Києва влаштували голий забіг. Фото 18+

У п'ятницю, 17 січня, в центрі Києва голі чоловіки влаштували забіг "в чому мати народила".

Підтверджуюче фото розмістив у Facebook журналіст Анатолій Яворський (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У кадр потрапили 5 чоловіків, які стрімголов пронеслися підземним переходом. За словами киян, подібні акції проводять регулярно кілька разів на рік.

Facebook Анатолія Яворського

Автор поста також продемонстрував хід акції, показавши відео від 27 грудня. За його словами, цього разу все виглядало точно так само.

У центрі Києва влаштували голий забіг

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували відео з оголеним кур'єром однієї з відомих компаній з доставки їжі, який приніс замовлення в аудиторію Київського політехнічного інституту.

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