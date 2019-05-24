У Чемпіонаті світу під Києвом українські лицарі перемогли 29 країн

16-19 травня 2019 року в Стародавньому Києві Князівства Київська Русь ( "Парк Київська Русь") відбувся Чемпіонат світу з середньовічного бою "IMCF World Championship 2019" (в рамках Фестивалю середньовічного бою). Більше тисячі бійців з близько 30 країн світу зустрілися на ристалище, щоб показати свою доблесть і в безкомпромісних боях завоювати титул чемпіонів світу.

Чемпіонат зібрав тисячі глядачів, 55 бійців зі всієї України в складі національної збірної і дві сотні для участі у внезачетних бугурт - масова боях "стінка на стінку". Національна збірна України завоювала найбільшу кількість перемог, і посіла перше місце в загальнокомандному заліку, випередивши близько 30 країн світу.

Вперше за всю історію середньовічного бою Чемпіонат світу пройшов в Україні. Співорганізатором заходу є Міжнародна Федерація Середньовічного Бою (International Medieval Combat Federation, далі - IMCF). Чемпіонат проходив за підтримки Міністерства молоді та спорту України.

На офіційному відкритті змагань, яке відбулося в четвер, 16 травня, о 12:30, з вітальним словом від Міністра молоді та спорту Ігоря Жданова виступивши заступник міністра Ярослав Войтович. "Вшановуючи епоху, візьмемо собі за зразок ідеальний образу лицаря: стати, одяг, фізична сила, спритність, доблесть – все, що сьогодні асоціюється з героїкою спортивної боротьби. Повставши з глибини століть і утвердившись сьогодні, ваші змагання відіб'ються в нашому житті осмисленим спадщиною і долученням до вічних цінностей і сенсів буття ", - йдеться в привітанні Міністра.

Президент Всеукраїнської федерації середньовічного бою, Володимир Янченко, на відкритті Чемпіонату сказав: "Хочу нагадати історію нашого Стародавнього Києва, яким більше 1500 років. За своїм впливом на розуму людства, на людську цивілізацію він стоїть в одному ряду з такими величними містами як Стародавній Рим, Вавилон, Єрусалим, Константинополь. Ви перебуваєте в місці, де відтворюється Древній Київ в масштабі 1: 1 згідно з тих наукових знань, які існують сьогодні. І я, дорогі гості, дорогі спортсмени, хочу вас попросити: коли з авершітся Чемпіонат, розкажіть у всіх своїх країнах про нашу державу, про наш народ і нашому величному Києві. "

У Чемпіонаті взяли участь Збірні команди з Австралії, Австрії, Англії, Аргентини, Бельгії, Бермудських островів, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Квебека, Китаю, Люксембургу, Мексики, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Норвегії, Польщі, Сполучених Штатів Америки, Угорщини, Уельсу, України, Фінляндії, Франції, Швеції, Шотландії.

Учасники змагань були одягнені в важкі металеві лицарські обладунки часів Середньовіччя і билися справжнім середньовічним зброєю - мечами, фальшіон, алебардами, виготовленими відповідно до історичних зразками.

Одночасно на кількох майданчиках проходили групові бої в чоловічій і жіночій категоріях, поодинокі бої в дисциплінах "Щит і меч", "Довгий меч", "Древкова зброю".

18 та 19 травня на "Горіховому поле" Дитинця Стародавнього Києва проходили дитячі поєдинки в м'якому спорядженні в версії "Софт".

У перервах між боями проходила інтерактивна розважальна програма з конкурсами, іграми, запальними хороводами, танцювальними флеш-мобами.

Щовечора з 19:00 на Дитинці Стародавнього Києва проходили бугурти – масові середньовічні баталії, а також стрільба з требушет палаючими ядрами. У суботу, 18 травня, гостей вразив не тільки наймасовіший бугурт, але і феєрична нічна програма з фаєр-шоу, феєрверком та музичної розважальною програмою.

Крім того гостям додали незабутніх вражень шедеври дерев'яного зодчества, відтворені в Стародавньому Києві, давньослов'янське колорит і незабутня атмосфера Середньовіччя.

У неділю, 19 травня, відбулося урочисте нагородження переможців Чемпіонату, на якому заступник міністра молоді та спорту Микола Даневич привітав національну збірну.

Вітаємо переможців в дисциплінах:

16 х 16:

1 місце - Україна

2 місце - Польща

3 місце - Данія

10 х 10:

1 місце - Україна

2 місце - Польща

3 місце – Австрія

5 х 5:

1 місце - Україна

2 місце - Польща

3 місце – Фінляндія

3 х 3:

1 місце – Фінляндія

2 місце - Україна

3 місце – Англія

Щит і меч, чоловіки:

1 місце - Польща

2 місце - Україна

3 місце - Австрія

Щит і меч, жінки:

1 місце - Молдова

2 місце - Україна

3 місце - Англія

Довгий меч, чоловіки:

1 місце - Польща

2 місце - Австрія

3 місце – Іспанія

Довгий меч, жінки:

1 місце - Ірландія

2 місце - Швеція

3 місце - Квебек

Древкова зброю, чоловіки:

1 місце - Україна

2 місце - Англія

3 місце – Люксембург

Древкова зброю, жінки:

1 місце - Ірландія

2 місце - Квебек

3 місце – Молдова

Таким чином, вже третій рік поспіль Збірна України залишає за собою титул чемпіонів світу в загальнокомандному заліку.

Але наші українські бійці-спортсмени не будуть довго спочивати на лаврах, так як повинні тренуватися, щоб найкращим чином виступити на Чемпіонаті України з середньовічного бою "Зов Героїв", який відбудеться в "Парку Київська Русь" 20-22 вересня цього року, і завоювати право відстоювати честь України на Чемпіонаті світу з середньовічного бою, який пройде в наступному році в Іспанії.

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