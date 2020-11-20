У Білорусі тисячі людей попрощалися з убитим Романом Бондаренком, у Києві біля посольства встановили хрест. Фоторепортаж

У Мінську відбулися церемонія прощання і похорон 31-річного Романа Бондаренка, який помер після побиття силовиками на Площі змін, а в Києві під посольством Білорусі українські та білоруські активісти встановили пам'ятний хрест жертвам режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

У Мінську траурна церемонія пройшла в Храмі Воскресіння Христового на вулиці Гамарника, похорон – на Північному кладовищі в передмісті білоруської столиці. Як повідомило TUT.by, попрощатися з Бондаренком прийшли тисячі людей.

Про встановлення пам'ятного хреста в Києві в Telegram повідомила організація "Білоруський дім". Там відзначили, що встановленню пам'ятного знака перешкоджали співробітники посольства.

"Сьогодні, незважаючи на лист і перешкоди з боку посольства, було встановлено хрест у пам'ять про вбитих режимом Лукашенка. Спасибі всім, хто взяв участь і підтримав", – йдеться у повідомленні.

Напередодні організація оприлюднила відповідь посольства Білорусі на намір активістів встановити пам'ятний хрест. У ньому йдеться, що дипломати звернулися до Шевченківської районної адміністрації з проханням вжити заходів до активістів, які зробили біля посольства імпровізований меморіал у пам'ять про загиблих.

Активісти відразу ж відреагували на листа. Вони нагадали, що увечері 12 листопада білоруси з Києва прийшли до посольства, щоб вшанувати пам'ять загиблого Бондаренка. Вони залишили свічки, квіти і портрети Бондаренка.

"До ранку співробітники посольства все прибрали. Обурені цим огидним вчинком білоруси Києва відновили Меморіал і призначили вартових, щоб захистити його. Ми вирішили встановити меморіал усім жертвам режиму Лукашенка", – повідомили в "Білоруському домі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 13 листопада, в різних містах Білорусі попрощалися з 31-річним Романом Бондаренком, який помер після побиття силовиками на Площі змін у Мінську.