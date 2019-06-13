"Це треш!" У Києві засікли злив стічної води в річку

У Києві помітили масований злив неочищеної води в притоку Дніпра, річку Десенку.

Відеозапис забруднення річки на своїй сторінці в Facebook опублікував засновник СД Платформи Богдан Ференс. За його словами, це відбувається щодня, а всього в 100 метрах від місць зливу купаються люди (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це треш! Один з колекторів, через який кожен день забруднюють притоку Дніпра", – написав він, зазначивши, що це відбувається на Русанівських садах.

Забруднення Скріншот

Злив Скріншот

У коментарях до його посту Міністерство екології та природних ресурсів повідомило, що обидва колектора знаходяться в експлуатації "Київводоканалу". У відомстві заявили, що підприємство протягом трьох років на дає державним інспекторам проведення планових перевірок.

"Можливі порушення природоохоронного законодавства "Київводоканалом" є наслідком безвідповідальних дій керівництва компанії, а також недопущення держінспекторів з охорони природи до проведення перевірок", – уточнили в міністерстві.

З води взяли проби для перевірки наявності забруднювальних елементів.

Десенка Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, на Київщині та Вінниччині в річці Рось, куди раніше перекинулися близько 700 л хімікатів, станом на 12 червня не виявлено суттєвих забруднень.

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