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19 лютого • оновлено в 18:43
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Вантажівка перекрила 4 смуги траси: в Києві трапилася масштабна ДТП. Фото і відео

1.8т
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У Києві 19 лютого трапилась аварія за участю тягача з причепом. У результаті рух у бік центру міста виявився повністю блокованим.

Аварія трапилась на проспекті Глушкова (Голосіївський район). Про це йдеться в групі "На Теремках" у Facebook. Відзначається, що вантажівка перекрила усі чотири смуги (для перегляду відео, проскрольте донизу).

"Зачепила навіть трохи пішохідну зону", – зазначив автор публікації.

Про постраждалих не повідомляється. Також поки не зрозумілі обставини ДТП.

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ДТП на проспекті Глушкова у Києві

ДТП на проспекті Глушкова у Києві

У коментарях інтернет-користувачі повідомили, що пробка розтягнулася на півтора кілометри.

ДТП на проспекті Глушкова у Києві

ДТП на проспекті Глушкова у Києві

Траса перекрита: у Києві трапилась жорстка ДТП
Траса перекрита: у Києві трапилась жорстка ДТП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні цього року в Україні трапилось понад 11 тисяч ДТП, в яких загинула 271 людина. Кількість жертв на 45 відсотків вища, ніж за аналогічний період минулого року.

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Автор
Антон Степанов
Теми
Війна на дорогах Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто
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