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Температура буде падати щодня: з'явився прогноз погоди в Києві на тиждень

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У Києві 29 липня буде спекотна і сонячна погода, температура повітря складе близько +30. З вівторка вона почне псуватися, будуть дощі і грози.

Температура буде поступово знижуватися на кілька градусів кожен день. 30 липня вночі, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, буде 15...17 та дощ з грозою. Удень опади не припиняться, повітря нагріється до 24...26 градусів.

31 липня без дощу, вночі близько 17, вдень – до 24...26. У перший день серпня вночі буде всього 10-12, а вдень – 22-24 градуси.

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Укргідрометцентр

2 серпня в столицю повернутися незначні дощі. Вночі очікується +14, а вдень – 22-24 градуси.

Як писав OBOZREVATEL, поступове похолодання з 30 липня буде по всій країні. До вихідних 3 і 4 серпня стане набагато прохолодніше.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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