Стало відомо, як почувається хворий на коронавірус глава поліції Києва Крищенко

Стан начальника поліції Києва, заступника голови Національної поліції України Андрія Крищенка, який захворів на коронавірус COVID-19, – стабільний.

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Про це 31 березня повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкірякна своїй сторінці у Facebook. Напередодні Шкіряк самоізолювався, оскільки контактував із Крищенком.

"Щойно спілкувався онлайн з моїм близьким другом і бойовим побратимом, очільником ГУ НП м. Києва Андрієм Крищенком, який зараз перебуває в Олександрівській лікарні. Ми постійно на зв‘язку. Стан у нього стабільний. Настрій бадьорий, а дух незламний!" – підкреслив він.

Голова Національної поліції України Андрій Крищенко Facebook/Зорян Шкіряк

Шкіряк додав, що Крищенко передав українцям вітання та подякував за щоденну підтримку.

"Бажаємо йому найскорішого одужання і віримо тільки в перемогу! Його не зламали російські терористи у 2014-му, то не зламає і ця "клята зараза" у 2020-му!" – написав радник міністра внутрішніх справ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У начальника поліції Києва, заступника голови Національної поліції України Крищенка 27 березня виявили коронавірус COVID-19.

Радник міністра внутрішніх справ України Шкіряк самоізолювався, оскільки контактував із начальником поліції Києва Крищенком, у якого виявили COVID-19.

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