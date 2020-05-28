Спалах коронавірусу в інтернаті Києва: що відбувається в осередку пандемії зараз

У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчаток у Києві, де трапився спалах COVID-19, ситуація станом на 28 травня покращилася.

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Після повторного тестування підопічних та працівників було зафіксовано зменшення кількості хворих. Про це розповіла заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда, написала пресслужба КМДА на своєму сайті.

"Ситуація з коронавірусом у Дарницькому дитячому будинку-інтернаті йде на поправку. Після повторного тестування з 55 дітей показник негативний у 20. Із 32 співробітників – у 10 осіб. Троє з чотирьох осіб, які перебували у лікарні, вже виписані з медичних закладів", – підкреслила чиновниця.

Спалах коронавірусу в інтернаті Києва. Ілюстрація

Також вона розкрила подробиці ситуації в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей №1, де коронавірус виявили в медичної сестри.

"Було взято біологічні зразки у 62 дітей та 38 співробітників. Серед дітей захворювання не виявили. У двох працівників тест показав позитивний результат, але симптомів захворювання в них немає, вони перебувають на самоізоляції", – зазначила Хонда.

Вона додала, що заклади продовжили роботу в обмеженому режимі, до них заборонений доступ стороннім особам. Держпродспоживслужба не зафіксувала жодних порушень. Ситуація станом на 28 травня, за її словами, була повністю контрольованою.

Чиновниця також сказала, що в інших соціальних закладах столиці підозр на коронавірус не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві 15 травня трапився новий спалах коронавірусу COVID-19. У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті (для дівчат) інфекцію підхопила 81 особа.

У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчаток у Києві, де на COVID-19 захворіла 81 особа, нібито приховували інформацію щодо першого зараженого працівника.

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