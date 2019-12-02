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2 грудня • оновлено в 21:52
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/ Життя столиці

Раптово в грудні пішов сніг: у Києві колапс на дорогах через погодний апокаліпсис. Карта, фото і відео

2.7т
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У понеділок, 2 грудня, в Києві випав перший зимовий сніг, що призвело до транспортного колапсу на дорогах столиці.

Підтверджуючі фото і відео користувачі опублікували в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що густий сніг покрив тротуари і не розтанув. Через негоду місто скували затори.

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У Києві випав перший зимовий сніг

У Києві випав перший зимовий сніг

Facebook Надії Письменної

У Києві випав перший зимовий сніг

У Києві випав перший зимовий сніг

Facebook Світлани Іванової

У Києві випав перший зимовий сніг

У Києві випав перший зимовий сніг

Facebook Світлани Іванової

У Києві випав перший зимовий сніг

У Києві випав перший зимовий сніг

Facebook Єгора Бонда

У Києві випав перший зимовий сніг

У Києві випав перший зимовий сніг

Facebook Ірини Омельченко

У Києві випав перший зимовий сніг

У Києві випав перший зимовий сніг

Facebook Петра Кригіна

У Києві випав перший зимовий сніг

У Києві випав перший зимовий сніг

Facebook Лариси Гуменюк

За даними сервісу "Google карти", через ускладнені погодні умови в Києві трапилося близько 20 ДТП. Пробки утворилися на ділянках дороги від Бессарабської площі до Європейської площі. "Паралізувало" також проспект Перемоги від Шулявського моста до метро "Нивки".

У Києві затори через сніг

У Києві затори через сніг

Скріншот

На вихідні позиції відправили снігоприбиральну техніку. "Зараз на дороги столиці виїхало близько 100 одиниць. Ще 318 готові виїхати в будь-який момент у разі погіршення ситуації", – повідомила пресслужба КМДА.

У Києві випав перший зимовий сніг

У Києві випав перший зимовий сніг

ГолоcUA

У Києві випав перший зимовий сніг

У Києві випав перший зимовий сніг

ГолоcUA

У Києві випав перший зимовий сніг

У Києві випав перший зимовий сніг

ГолоcUA

У Києві випав перший зимовий сніг

У Києві випав перший зимовий сніг

ГолоcUA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися дивовижні фото з Карпат, де гори буквально засипало снігом.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
погода
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Это вот эти несколько снежинок вызвали коллапс?
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