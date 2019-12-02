Раптово в грудні пішов сніг: у Києві колапс на дорогах через погодний апокаліпсис. Карта, фото і відео

У понеділок, 2 грудня, в Києві випав перший зимовий сніг, що призвело до транспортного колапсу на дорогах столиці.

Підтверджуючі фото і відео користувачі опублікували в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що густий сніг покрив тротуари і не розтанув. Через негоду місто скували затори.

У Києві випав перший зимовий сніг Facebook Надії Письменної

У Києві випав перший зимовий сніг Facebook Світлани Іванової

У Києві випав перший зимовий сніг Facebook Світлани Іванової

У Києві випав перший зимовий сніг Facebook Єгора Бонда

У Києві випав перший зимовий сніг Facebook Ірини Омельченко

У Києві випав перший зимовий сніг Facebook Петра Кригіна

У Києві випав перший зимовий сніг Facebook Лариси Гуменюк

За даними сервісу "Google карти", через ускладнені погодні умови в Києві трапилося близько 20 ДТП. Пробки утворилися на ділянках дороги від Бессарабської площі до Європейської площі. "Паралізувало" також проспект Перемоги від Шулявського моста до метро "Нивки".

У Києві затори через сніг Скріншот

На вихідні позиції відправили снігоприбиральну техніку. "Зараз на дороги столиці виїхало близько 100 одиниць. Ще 318 готові виїхати в будь-який момент у разі погіршення ситуації", – повідомила пресслужба КМДА.

У Києві випав перший зимовий сніг ГолоcUA

У Києві випав перший зимовий сніг ГолоcUA

У Києві випав перший зимовий сніг ГолоcUA

У Києві випав перший зимовий сніг ГолоcUA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися дивовижні фото з Карпат, де гори буквально засипало снігом.

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