Смертельні ділянки: що діється на трасах під Києвом. Відео з дрона

Відрізок Одеської траси від Києва до Південного кладовища водії називають "дорогою смерті". Щільний трафік у поєднанні з проблемами інфраструктури призводить до масштабних заторів і ДТП.

Кардинально змінити ситуацію і врятувати життя допоможе будівництво дворівневих розв'язок. Але все обмежується розмовами, а терміни початку робіт переносяться. Зараз шляховики повідомили, що раніше запланований на 2019 рік проєкт реалізують... у 2020 – 2022 рр. Але це не точно.

Детальніше про наявну ситуацію – у публікації OBOZREVATEL.

Місцеві жителі неодноразово вимагали від влади будівництво транспортних вузлів Ольга Яблунівська

Йдеться про дві транспортні розв'язках. Перша розташована на 15+390 км траси М-05 (Київ – Одеса) в межах селища Чабани. Друга – 21+847 км цієї ж автодороги в районі Південного кладовища.

Зазначимо, що проєктно-кошторисна документація на об'єкти вже розроблена і отримала позитивний експертний висновок профільних держструктур. Розповімо про кожний із них.

Траса Київ – Одеса. Стрілками позначені місця, де планується побудувати розв'язки Google. Maps

"Прокляте" місце

Розв'язку в Чабанах планується побудувати в парі сотень метрів від сумнозвісного перехрестя Чабани – Гатне. Тут постійно відбуваються аварії. Остання гучна ДТП трапилася 24 листопада, коли Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба, порушивши правила руху, зіткнувся з мікроавтобусом.

Зазначимо, що наші журналісти протягом року писали про аварії на цій ділянці, але заходи безпеки дорожники вводили "зі скрипом".

Передбачуване місце будівництва естакади

Що собою являє майбутня розв'язка? Запроєктована вона на двох рівнях із будівництвом естакади під лівоповоротний з'їзд у межах наявного землевідведення. Орієнтовна вартість – 5,36 млн євро. Про це на офіційний запит OBOZREVATEL повідомили у Державному агентстві автомобільних доріг України.

Так виглядає проєкт розв'язки Служба автомобільних доріг у Київській області

Стрілками позначені "криваве" перехрестя Чабани – Гатне і місце будівництва розв'язки

Південне кладовище

На сьогодні аварійна ситуація на цій ділянці хоча і не така важка, як у Чабанах, але заторів не менше. Світлофор пропускає за раз чотири-п'ять автомобілів. У годину пік тут накопичуються сотні машин з довколишніх населених пунктів.

Стрілками позначені місця будівництва розв'язки

Розв'язка на цій ділянці запроєктована на двох рівнях із будівництвом двох естакад під лівоповоротні з'їзди. Орієнтовна вартість – 4,4 млн євро.

Так виглядає проєкт транспортного вузла біля Південного кладовища Служба автомобільних доріг у Київській області

Біг на місці

Тепер про історію розв'язок на одеській трасі. Їхнє будівництво заплановане в рамках проєкту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва (Пан'європейські коридори)".

Проєкт фінансується за рахунок Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Відповідь Державного агентства автомобільних доріг України

Ще у квітні 2018 року Держагентство автодоріг України оголосило проведення тендера на будівництво розв'язок у Чабанах, біля Південного кладовища, а також добудови розв'язки біля с. Стоянка (траса Київ – Чоп). Взяти участь зголосилися сім компаній.

У жовтні того ж року на сторінці Держагентства у Facebook з'явилася інформація, що вже проведено міжнародний тендер для визначення підрядної організації на будівництво розв'язок (сюди увійшли ще дві розв'язки на Житомирській трасі).

На офіційний запит OBOZREVATEL з приводу, хто все ж таки переміг у міжнародному тендері, у Держагентстві не відповіла. Лише ухильно повідомили, що ведуться консультації з ЄІБ і ЄБРР "з приводу стратегії впровадження цього компонента".

Місцеві жителі вважають, що навколо транспортних розв'язок ведеться своя "гра". Так, Гліб Лісовський висловив OBOZREVATEL припущення, що тендер провели, але в ньому перемогла "незручна" компанія. "Тому і затягується весь процес. А в цей час у місцях, де заплановані розв'язки, вже почали розбирати землю", – розповів він.

Судячи з кадастрової карти України, земля в районі розв'язки (з правого боку, якщо їхати на Одесу), перебуває у приватній власності.

Кадастрова карта України

На протилежному боці траси також ведуться будівельні роботи.

Будівництво в Чабанах поруч із ділянкою, де планується побудувати розв'язку

Вузол біля Південного кладовища. За проєктом тут мають будувати естакаду ...

Питання життя та смерті

Місцеві жителі вже котрий рік домагаються від влади будівництва розв'язок, вважаючи їх питанням життя і смерті. На сьогодні тотальна забудова передмістя, поряд із відсутністю нормальної інфраструктури, веде до перевантаження транспортних артерій. В результаті – затори і хвиля ДТП.

Не діяти в цій ситуації – значить наражати на небезпеку життя багатьох людей.

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