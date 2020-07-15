"Слуга" Гурін заявив про похід на праймеріз на місце мера Києва

Депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Гурін заявив про бажання балотуватися у мери Києва.

Про це він 15 липня написав на своїй сторінці у Facebook. Нардеп підкреслив, що саме цього дня закон про столицю, який упродовж року розробляли в Раді, в остаточній редакції виходить із профільного комітету.

"У мене гарна новина – я йду на праймеріз мера столиці, тому що хочу змінити Київ і тому, що мене не влаштовують усі інші варіанти без варіантів", – зазначив "слуга".

Нардеп зізнався, що багато років займається розвитком міст і територій, тож прагне, аби від "Слуги народу" в мери Києва балотувався саме "реальний кандидат, а не зручний спаринг-партнер".

"Щодня я стикаюся з некомпетентністю. Хочу змінити це і знаю, що Києву потрібен мер, який розумітиме, що таке місто й чого хочуть містяни", – додав Гурін.

Гурін написав, що йде на праймеріз на місце мера Києва (Facebook Дмитра Гуріна)

Пост нардепа (Facebook Дмитра Гуріна)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" заявили, що у їхньому внутрішньопартійному праймеріз на кандидата в мери Києва беруть участь четверо депутатів.