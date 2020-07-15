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"Слуга" Гурін заявив про похід на праймеріз на місце мера Києва

Марина Ліснічук
Життя столиці
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Нардеп Дмитро Гурін

Гурін йде на праймеріз на місце мера столиці.

Депутат від партії "Слуга народу" Дмитро Гурін заявив про бажання балотуватися у мери Києва.

Про це він 15 липня написав на своїй сторінці у Facebook. Нардеп підкреслив, що саме цього дня закон про столицю, який упродовж року розробляли в Раді, в остаточній редакції виходить із профільного комітету.

"У мене гарна новина – я йду на праймеріз мера столиці, тому що хочу змінити Київ і тому, що мене не влаштовують усі інші варіанти без варіантів", – зазначив "слуга".

Нардеп зізнався, що багато років займається розвитком міст і територій, тож прагне, аби від "Слуги народу" в мери Києва балотувався саме "реальний кандидат, а не зручний спаринг-партнер".

"Щодня я стикаюся з некомпетентністю. Хочу змінити це і знаю, що Києву потрібен мер, який розумітиме, що таке місто й чого хочуть містяни", – додав Гурін.

Гурін написав, що йде на праймеріз на місце мера Києва

Гурін написав, що йде на праймеріз на місце мера Києва (Facebook Дмитра Гуріна)

Пост нардепа

Пост нардепа (Facebook Дмитра Гуріна)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" заявили, що у їхньому внутрішньопартійному праймеріз на кандидата в мери Києва беруть участь четверо депутатів.

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