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5 грудня • оновлено в 13:16
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"Курица – не птица, хохлы – не заграница": "Жовтневий палац" відмовив кремлівським "Воровайкам"

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Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий" спростував інформацію про те, що на його сцені виступить скандальний російський гурт "Воровайки".

Офіційна відповідь з'явилася на сторінці палацу у Facebook. Представники "Жовтневого" визнали, що отримували пропозицію про контракт від фанаток "русского міра", але відкинули її.

МЦКМ "Жовтневий"

МЦКМ "Жовтневий"

"У зв'язку з повідомленнями ЗМІ щодо проведення концерту гурту "Воровайки" в МЦКМ "Жовтневий палац" повідомляємо: на адресу "Жовтневого" було надіслано листа з приводу проведення цієї події, але він не підписав договір", – йдеться у заяві.

Крім того, у коментарях культурний центр наголосив, що домовленість не буде підписано.

Нагадаємо, що в репертуарі скандального гурту є пісня з таким образливим текстом:

"Курица не птица, хохлы не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится. Курица не птица, хохлы не заграница. Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица".

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"Курица – не птица, хохлы – не заграница": "Жовтневий палац" відмовив кремлівським "Воровайкам"

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Місце
Україна Київ
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фил филька
фил филька
а коментаторы проплачены рогозиным что ли - так де би ли зировать образ украинца это стоит денег))
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