Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий" спростував інформацію про те, що на його сцені виступить скандальний російський гурт "Воровайки".

Офіційна відповідь з'явилася на сторінці палацу у Facebook. Представники "Жовтневого" визнали, що отримували пропозицію про контракт від фанаток "русского міра", але відкинули її.

МЦКМ "Жовтневий"

"У зв'язку з повідомленнями ЗМІ щодо проведення концерту гурту "Воровайки" в МЦКМ "Жовтневий палац" повідомляємо: на адресу "Жовтневого" було надіслано листа з приводу проведення цієї події, але він не підписав договір", – йдеться у заяві.

Крім того, у коментарях культурний центр наголосив, що домовленість не буде підписано.

Нагадаємо, що в репертуарі скандального гурту є пісня з таким образливим текстом:

"Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится. Курица – не птица, хохлы – не заграница. Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше в Києві помітили російських коміків, колишніх резидентів Comedy Club Сергія Свєтлакова і Олександра Незлобіна. Вони відвідали концерт "Ліги Сміху", проте свій візит в Україну не афішували.

Також стало відомо, що 23 лютого у Києві має намір виступити російський гурт "Північний флот". Квитки вже з'явилися у вільному доступі та їх можна купити на відповідних онлайн-сервісах.

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