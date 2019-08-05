Штормове попередження та повернення спеки: синоптики дали прогноз на тиждень в Києві

У Київській області та столиці до кінця 5 серпня оголошено штормове попередження через грози та шквальний вітер.

Дощ буде досить сильним, але короткочасним, повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Залітний дощ, практично одна плямочка мікроскопічна на всю країну. Скоро мине", – уточнила Діденко.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, опади у Києві в понеділок не очікувалися. Однак локальні дощі "пройшлися" відразу декількома районами Києва.

У вівторок синоптики пообіцяли суху погоду та +24, а з 7 серпня повернеться спека в +28 градусів. Причому буде гроза і дощ. 8 серпня температура зросте до +31, але також будуть невеликі опади. У п'ятницю буде прохолодніше, до +26, можливий невеликий дощ.

Погода в Україні Укргмдрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що в Україні в найближчі дні буде зберігатися прохолодна погода з дощами, але до середини місяця спека повернеться в південні регіони.

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