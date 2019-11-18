Шрифт Брайля і тактильна плитка: у Києві задумали масштабний ремонт у метро

У Києві капітально відремонтують станції метро "Лук'янівська", "Університет", "Арсенальна" та "Сирець". Їх адаптують для маломобільних і людей із порушеннями зору.

Тендери в системі держзакупівель ProZorro вже оголосило КП "Київський метрополітен".

На станцію "Лук'янівську" планують витратити 25,5 млн грн, "Університет" – 19,4 млн грн, "Арсенальну" – 19,8 млн грн, а "Сирець" – 20,7 млн грн. Загальна орієнтовна вартість ремонту всіх цих об'єктів складе 85,4 млн грн.

У Києві задумали масштабний ремонт у метро

Як написало видання Open Kyiv, на станціях встановлять навігацію з великим текстом і написами шрифтом Брайля. На підлозі покладуть тактильну плитку. А на виходах також облаштують нові скляні ударостійкі двері, а ширина останніх дверей складе 90 см.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з 30 жовтня почали щоранку в робочі дні з 8:10 до 9:20 зачиняти вхід на станцію метро "Золоті ворота". Ремонтні роботи триватимуть до 9 лютого 2021 року.

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