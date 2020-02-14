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14 лютого • оновлено в 13:44
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Роздягався на ходу: рятувальники Києва незвично привітали із Днем святого Валентина

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Київські рятувальники зворушливо привітали українців із Днем святого Валентина, опублікувавши незвичне відео.

Ролик з'явився на сторінці "Головне управління ДСНС України у м.Києві" у Facebook. Головним героєм став рятувальник Микита Божко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вітаємо з Днем всіх закоханих. Нехай ваші серця завжди будуть переповнені теплими та щирими почуттями. Від столичної Служби порятунку 101 для вашого настрою", – йдеться у дописі.

Рятувальники Києва незвично привітали з Днем святого Валентина. Ілюстрація

Рятувальники Києва незвично привітали з Днем святого Валентина. Ілюстрація

Так, на відео рятувальник-головний герой, який, очевидно, тільки повернувся після виконання завдання, побачив на телефоні дату – 14 лютого та почав збиратися до своєї дівчини. Він поспіхом зняв спершу захисну каску, а тоді й усю форму, одразу ж переодягнувя у сорочку та джинси та прихопив подарунок. І тільки після цього зустрівся із дівчиною, яка кинулась у його обійми.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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