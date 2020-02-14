Роздягався на ходу: рятувальники Києва незвично привітали із Днем святого Валентина

Київські рятувальники зворушливо привітали українців із Днем святого Валентина, опублікувавши незвичне відео.

Ролик з'явився на сторінці "Головне управління ДСНС України у м.Києві" у Facebook. Головним героєм став рятувальник Микита Божко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вітаємо з Днем всіх закоханих. Нехай ваші серця завжди будуть переповнені теплими та щирими почуттями. Від столичної Служби порятунку 101 для вашого настрою", – йдеться у дописі.

Рятувальники Києва незвично привітали з Днем святого Валентина. Ілюстрація

Так, на відео рятувальник-головний герой, який, очевидно, тільки повернувся після виконання завдання, побачив на телефоні дату – 14 лютого та почав збиратися до своєї дівчини. Він поспіхом зняв спершу захисну каску, а тоді й усю форму, одразу ж переодягнувя у сорочку та джинси та прихопив подарунок. І тільки після цього зустрівся із дівчиною, яка кинулась у його обійми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю, 14 лютого, мільйони людей відзначають найромантичніше свято в році – День святого Валентина. Не стали винятком і знаменитості, які з самого ранку зізнавалися своїм коханим у почуттях, публікуючи зворушливі і ніжні пости.

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