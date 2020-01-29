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30 січня • оновлено в 02:33
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"Росія – наш партнер": у Києві розпочався переполох через провокаційні бігборди. Фото і відео

2.4т
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У Києві 29 січня з'явилися провокаційні бігборди про партнерство України з Російською Федерацією.

Про це повідомили користувачі в Facebook, опублікувавши відповідні фото і відео. Зокрема, борди були помічені біля станції метро Житомирська та на Позняках.

Їх авторство приписали бізнесменові Юрію Катющенку, фото якого розмістили на банері з текстом російською мовою: "Росія – наш головний стратегічний партнер".

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Катющенко є засновником будівельної компанії "Холлі Індастріал", а його дружина Інна – президент компанії "Едіпресс Медіа" (журнал "Viva").

У Києві з'явилися провокаційні бігборди

У Києві з'явилися провокаційні бігборди

Соцмережі

У Києві з'явилися провокаційні бігборди

У Києві з'явилися провокаційні бігборди

Соцмережі

Вночі, після хвилі обурення місцевих жителів, комунальники приїхали зняти борди.

Бор-провокація

Бор-провокація

Київ Оперативний

Як писав OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва "попалився" фанат Росії, який вирішив співпрацювати з пропагандистами Кремля.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
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Менчинский Руслан
Менчинский Руслан
У его бизнеса могут начаться проблемы. Ему за рекламу щедро заплатили.
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1
0
ttt ta
ttt ta
Одни нацики повесили, другие возмутились, третьи сняли. А бизнес как шел так и идет
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1
Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Плакаты "Навеки вместе" уже напечатаны сотнями млн. тиражей на Украине. Также как и портреты Путина. Бюсты Путина отлиты для для школ и детских садов, а также госучреждений. Скоро на всех билбордах и перетяжках - Украина - За Путина!
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Нагульнов Макар, ти дебіл? Проспись, убоге.
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1
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