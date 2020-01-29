"Росія – наш партнер": у Києві розпочався переполох через провокаційні бігборди. Фото і відео

У Києві 29 січня з'явилися провокаційні бігборди про партнерство України з Російською Федерацією.
Про це повідомили користувачі в Facebook, опублікувавши відповідні фото і відео. Зокрема, борди були помічені біля станції метро Житомирська та на Позняках.
Їх авторство приписали бізнесменові Юрію Катющенку, фото якого розмістили на банері з текстом російською мовою: "Росія – наш головний стратегічний партнер".
Катющенко є засновником будівельної компанії "Холлі Індастріал", а його дружина Інна – президент компанії "Едіпресс Медіа" (журнал "Viva").
У Києві з'явилися провокаційні бігборди
Соцмережі
У Києві з'явилися провокаційні бігборди
Соцмережі
Вночі, після хвилі обурення місцевих жителів, комунальники приїхали зняти борди.
Бор-провокація
Київ Оперативний
Як писав OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва "попалився" фанат Росії, який вирішив співпрацювати з пропагандистами Кремля.
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