"Росія – наш партнер": у Києві розпочався переполох через провокаційні бігборди. Фото і відео

У Києві 29 січня з'явилися провокаційні бігборди про партнерство України з Російською Федерацією.

Про це повідомили користувачі в Facebook, опублікувавши відповідні фото і відео. Зокрема, борди були помічені біля станції метро Житомирська та на Позняках.

Їх авторство приписали бізнесменові Юрію Катющенку, фото якого розмістили на банері з текстом російською мовою: "Росія – наш головний стратегічний партнер".

Катющенко є засновником будівельної компанії "Холлі Індастріал", а його дружина Інна – президент компанії "Едіпресс Медіа" (журнал "Viva").

У Києві з'явилися провокаційні бігборди Соцмережі

У Києві з'явилися провокаційні бігборди Соцмережі

Вночі, після хвилі обурення місцевих жителів, комунальники приїхали зняти борди.

Бор-провокація Київ Оперативний

Як писав OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва "попалився" фанат Росії, який вирішив співпрацювати з пропагандистами Кремля.

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