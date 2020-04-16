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17 квітня • оновлено в 00:05
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Рівень забруднення повітря у Києві за годину різко погіршився: здоров'я жителів у небезпеці

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Рівень забруднення повітря в українській столиці досяг дуже високих показників.

Згідно з даними сайту iqair.com, він становить 380 AQI (годину назад він становив 238).

Рівень забруднення повітря у Києві за годину різко погіршився: здоров'я жителів у небезпеці

slovoidilo.ua

Рівень забруднення повітря у Києві за годину різко погіршився: здоров'я жителів у небезпеці

Такий рівень забруднення може викликати респіраторні захворювання. Ефект може бути більш вираженим у людей із захворюваннями легенів і серця.

Рівень забруднення повітря у Києві за годину різко погіршився: здоров'я жителів у небезпеці

Українська столиця знаходиться на першому місці в антирейтингу міст світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в столиці України 16 квітня зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали закрити вікна і не виходити на вулицю.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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