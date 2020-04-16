Рівень забруднення повітря у Києві за годину різко погіршився: здоров'я жителів у небезпеці

Рівень забруднення повітря в українській столиці досяг дуже високих показників.
Згідно з даними сайту iqair.com, він становить 380 AQI (годину назад він становив 238).
slovoidilo.ua
Такий рівень забруднення може викликати респіраторні захворювання. Ефект може бути більш вираженим у людей із захворюваннями легенів і серця.
Українська столиця знаходиться на першому місці в антирейтингу міст світу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в столиці України 16 квітня зафіксували продукти горіння в повітрі. Жителів столиці закликали закрити вікна і не виходити на вулицю.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".