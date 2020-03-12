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12 березня • оновлено в 03:47
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Раритетні фото Гагаріна в Києві спливли у мережі

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У мережі спливли фото поїздки першого космонавта Юрія Гагаріна до Києва у 1966 році.

Їх розмістили на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. Знімки опублікували 9 березня, адже сам космонавт народився у цей ж день у 1934 році.

Перший космонавт Юрій Гагарін у Києві у 1966 році

Перший космонавт Юрій Гагарін у Києві у 1966 році

"А наприкінці квітня 1966 року Гагарін відвідав Київ", – йдеться у дописі.

Перший космонавт Юрій Гагарін у Києві у 1966 році

Перший космонавт Юрій Гагарін у Києві у 1966 році

Клуб корінного киянина

Перший космонавт Юрій Гагарін у Києві у 1966 році

Перший космонавт Юрій Гагарін у Києві у 1966 році

Клуб корінного киянина

Перший космонавт Юрій Гагарін у Києві у 1966 році

Перший космонавт Юрій Гагарін у Києві у 1966 році

Клуб корінного киянина

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу вразило архівне фото весілля у Києві у 1970-х роках. На ньому зображена наречена у білій сукні та з фатою, наречений у темному костюмі та раритетний автомобіль "Чайка".

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Юрій Гагарін
Місце
Україна Київ
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Комментарии на сайте не модерированы
XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Це Юрко Гагаренко - какие доказательства ещё нужны москалям?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Отлично!
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