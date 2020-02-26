У мережі з'явилося раритетне фото засніженого Бессарабського ринку у Києві, зроблене понад 20 років тому. Користувачі почали активно коментувати знімок, згадуючи минуле.

Кадр датований 1998 роком. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.

Бесарабський ринок у Києві у 1998 році Клуб корінного киянина

Мешканці Києва почали активно коментувати фото у мережі, згадуючи своє дитинство та молодість.

"О, Бессарабка з написом Minolta, дитинство-дитинство...", "А раніше на розі був кінотеатр", "Перший фільм у 3D – "Щелепи" дивився в "Орбіті" (Кінотератр. – Ред.), саме у 1997 або 1998 році!", "Приємні спогади! А з іншого боку дев'ята лікарня – у мене там мама працювала", "В цей кінотеатр ходили всім класом зі школи на стереоскопічне кіно. Нам ще й видавали окуляри радянського зразка. Здається, це у 2004 році було..." – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося неймовірне архівне фото одного із найдорожчих ринків Києва – Бессарабського у 1960 році.

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